Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Adreste 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sucuzade Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

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