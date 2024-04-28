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        Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:06
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        Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sucuzade Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler F.A, E.İ. ve E.M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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