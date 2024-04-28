Adana'da öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"nde eğlendi

Etkinlikte, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Büyükleblebici ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert de yer aldı.

Çukurova Atletizm Pisti'nde yapılan etkinlikte 80 öğrenci, fasulye atma, halat çekme, çuval ve çember oyunlarında yarıştı.

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