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        Adana'da öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"nde eğlendi

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:12
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        Adana'da öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"nde eğlendi
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenledi.

        Emniyetin açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Şubesince "Gücümüz Sevgimiz" projesi kapsamında şenlik organize edildi.

        Çukurova Atletizm Pisti'nde yapılan etkinlikte 80 öğrenci, fasulye atma, halat çekme, çuval ve çember oyunlarında yarıştı.

        Çocukların müzik eşliğinde eğlendiği şenlikte katılımcılara kupa ve madalya verildi.

        Etkinlikte, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Büyükleblebici ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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