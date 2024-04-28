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        Adana'da otobüsün açık kapısından düşerek ölen kadının cenazesi defnedildi

        Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünün açık kapısından yola düşmesi sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:58
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        Adana'da otobüsün açık kapısından düşerek ölen kadının cenazesi defnedildi
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        Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünün açık kapısından yola düşmesi sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

        Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda 22 Nisan'da, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Hatice Sabahi'nin (75) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

        Sabahi'nin cenazesi merkez Yüreğir ilçesi İsmailiye Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.

        Cenaze törenine katılan Sabahi'nin yakınları üzüntü yaşadı.

        Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktıktan sonra açık kapıdan düşen Sabahi hastaneye kaldırılmıştı. Sabahi, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Vedat K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Yolcunun düşmesi, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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