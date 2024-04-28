Adana'da otobüsün açık kapısından düşerek ölen kadının cenazesi defnedildi

Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktıktan sonra açık kapıdan düşen Sabahi hastaneye kaldırılmıştı. Sabahi, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Vedat K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Yolcunun düşmesi, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda 22 Nisan'da, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Hatice Sabahi'nin (75) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

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