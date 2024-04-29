Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen çalışmada, 79 sürücüye para cezası kesildi, 44 araç ise trafikten men edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan 1 zanlının gözaltına alındığı uygulamada, aynı suçtan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de yakalandı.

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