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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, huzur ve güven uygulamasında yakalanan firari zanlı tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:24
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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, huzur ve güven uygulamasında yakalanan firari zanlı tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-29 Nisan'da 30 farklı noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan 1 zanlının gözaltına alındığı uygulamada, aynı suçtan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de yakalandı.

        Ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen çalışmada, 79 sürücüye para cezası kesildi, 44 araç ise trafikten men edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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