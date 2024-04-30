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        Adana'da boş araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:38
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        Adana'da boş araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Pınar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 20 Eylül 2023'te tutuklanan Ş.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın Pınar Mahallesi'nde boş bir arazide toprağa gömdüğü sentetik uyuşturucuyu gece vakti poşete gizleyip otomobille yanına gelen A.İ'ye satarken yakalandığı belirtildi.

        İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ve evinde yapılan aramada hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

        Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, Ş.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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