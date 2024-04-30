Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, dün Yunusoğlu Mahallesi’nde Samet Gençdal (23) ile boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi arasında tartışma çıktı.

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