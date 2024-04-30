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        Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:04 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:04
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        Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi öldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün Yunusoğlu Mahallesi’nde Samet Gençdal (23) ile boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, ismi öğrenilemeyen kayınbirader Gençdal'a tabancayla ateş açtı.

        Yaralanan Gençdal, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gençdal, müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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