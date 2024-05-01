Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu

Ekipler, yaptıkları incelemede ölen kişinin Rüştü Öztaş (67) olduğunu belirledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları kişinin öldüğünü tespit etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Ceyhan Nehri kıyısında suyun içinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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