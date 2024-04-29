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        Adana'da miras kavgasında silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Adana'da iki gün önceki miras kavgasında pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:45 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:45
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        Adana'da miras kavgasında silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Adana'da iki gün önceki miras kavgasında pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 29 Nisan'da, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi M.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan Cumali Ş, tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Cumali Ş'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Yeşilbağlar Mahallesi'nde miras nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli M.Ş, kendisinden kaçmak için komşusunun evine sığınan ağabeyi Cumali Ş'ye, kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Şerif ve eşi Aygül Şerif ile kızı Zeynep Öcal'a pompalı tüfekle ateş açmıştı.

        Şüpheli M.Ş, olay yerinden kaçmış yaralılar ise ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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