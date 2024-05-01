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        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'da park halindeki elektrikli bisikleti çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:53
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        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Adana'da park halindeki elektrikli bisikleti çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde, bir restoranın paket servisi için kullandığı elektrikli bisiklet park halindeyken kilidi kırılarak çalındı.

        Durumu fark eden iş yeri sahibi İsmail G, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri şüpheli Recep Y'yi (28) ikametine yapılan baskınla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin çaldığı elektrikli bisikletle olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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