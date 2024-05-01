Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Durumu fark eden iş yeri sahibi İsmail G, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde, bir restoranın paket servisi için kullandığı elektrikli bisiklet park halindeyken kilidi kırılarak çalındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.