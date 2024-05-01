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        TEMSA, elektrikli hafif kamyon FUSO eCanter'i tanıttı

        TEMSA ve FUSO'nun Türkiye'deki işbirliğinin 40. yıl dönümünde Türkiye'de satışa sunulan elektrikli hafif kamyon eCanter tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:27
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        TEMSA, elektrikli hafif kamyon FUSO eCanter'i tanıttı
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        TEMSA ve FUSO'nun Türkiye'deki işbirliğinin 40. yıl dönümünde Türkiye'de satışa sunulan elektrikli hafif kamyon eCanter tanıtıldı.

        TEMSA’nın Adana'daki üretim tesisinde gerçekleştirilen törenle tanıtılan FUSO eCanter, Türk hafif kamyon pazarının yeşil dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor.

        Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, törende yaptığı konuşmada, TEMSA ve FUSO arasındaki işbirliğinin, Türk otomotiv sektöründeki en başarılı ve uzun soluklu iş ortaklarından biri olduğunu belirtti.

        Bu işbirliğinin 40'ıncı yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Alemdar, şöyle konuştu:

        "Sabancı Topluluğu, kuruluşundan bu yana Türkiye'de birçok ilke imza atmıştır. Hayata geçirilen tüm ilklerin yanında, Sabancı, bu topraklara 'ortaklık kültürü'nü kazandırmıştır. Bunu yaparken de Sabancı'nın yüksek amacı her zaman Türkiye'nin kalkınması, Türk insanının refahı olmuştur. 'Bu topraklardan kazandığını, bu toprakların insanıyla paylaşma’ prensibi, tüm bu adımlarda Sabancı’ya yol göstermiştir. Bir ortaklık yaratmaktan daha önemlisi, bu ortaklığı sorunsuz şekilde devam ettirebilmektir. İşte bu kültür, Sabancı’nın genlerindedir. Bunun için, FUSO ve TEMSA işbirliğimizde de ilk günden bu yana sadece Sabancı için doğru olana değil, işimiz için doğru olana odaklanıyoruz. Araçlarımızda kullandığımız malzemeler değişebilir, motor seçenekleri konvansiyonelden elektrikliye dönebilir ama bizim için işbirliklerimizin asıl ham maddesi, işte bu ortaklık kültürüdür."

        - "Canter ekosistemi de diğer odak alanımız olan otobüs ekosistemi gibi geniş"

        TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu da 40 yıllık güç birliğini, hafif kamyon pazarının elektrikli dönüşümü için seferber edeceklerini ifade etti.

        En büyük önceliklerinin kendi güç, teknoloji ve kaynaklarını Canter ekosistemin dönüşümü için kullanmak olduğunu belirten Doğancıoğlu, "Canter ekosistemi de diğer odak alanımız olan otobüs ekosistemi gibi geniş. Kamu, inşaat, gıda, perakende gibi aslında Türkiye'nin bel kemiği olan sektörlerin tam merkezinde. Dolayısıyla eCanter’in açtığı bu yol, aslında sadece hafif kamyon pazarının yeşil dönüşümüne değil, bunun komşuluk alanlarındaki, Canter’in müşteri portföyündeki tüm sektörlerin dönüşümüne de önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        TEMSA'nın bugün sıfır emisyonlu araç gamında dünyanın önde gelen markalarından olduğunu anlatan Doğancıoğlu, eCanter'e kadar 8'i elektrikli, 2'si ise hidrojenli olmak üzere toplam 10 farklı sıfır emisyonlu araçları olduğunu, eCanter ile bu sayıyı 11'e yükselttiklerini bildirdi.

        Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Uluslararası Satış ve Müşteri Hizmetleri Grup Başkanı Andreas Deuschle de sıfır emisyonlu hafif kamyon eCanter'i TEMSA ile birlikte Türkiye’ye getirerek, ticari araçlardaki yetkinliklerini bir ileri seviyeye taşımaktan dolayı son derece heyecanlı olduklarını belirterek, "TEMSA ile uzun süreli işbirliğimizi sürdürerek, ticari araç endüstrisine öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - FUSO eCanter

        FUSO eCanter; 6, 7,5 ve 8,5 ton segmentlerinde, toplam 5 farklı modelle piyasa sunulacak. 2 parça 82 kilovatsaat ve 3 parça 124 kilovatsaat olmak üzere iki farklı batarya alternatifiyle müşterilerine sunulan eCanter araçların menzili, 200 kilometreye kadar çıkabiliyor. 82 kilovatsaat bataryaya sahip araçlar, hızlı şarj özelliğiyle sadece 72 dakikada şarj olabiliyor.

        FUSO eCanter'de 3 yıl /100.000 kilometre araç garantisi bulunurken, batarya için de 6 yıl / 200.000 kilometre garanti sağlanıyor.

        FUSO eCanter, anahtarsız erişim, dijital gösterge, multimedya ekranı, LED arka farlar, fonksiyonel direksiyon, ısıtmalı sürücü koltuğu, direksiyon ve ön cam, geliştirilmiş kabin izolasyonu gibi pek çok özelliğiyle, ergonomi, konfor ve teknolojiyi aynı anda kullanıcılarına sunuyor.

        Sürüş konforunun yanında güvenliği de ön planda tutan eCanter, ABA 5 – acil fren sistemi, yaya uyarı sistemi (AVAS), acil devre kesici buton ve çarpışma algılama sistemi, uzun far asistanı, geri görüş kamerası, elektrikli park freni, AEBS (ABS, ASR, ESP) ve sürücü hava yastığı gibi çok kapsamlı güvenlik paketine sahip.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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