GÜNCELLEME - Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın öldü
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan (72), soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Şerife Arısan'ın oğlu İbrahim Arısan, AA muhabirine, saat 06.00 sıralarında soğan tarlasına giden annesinin bir süre sonra köpeklerin saldırısına uğradığı haberini aldıklarını söyledi.
Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Arısan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan cenazenin mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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