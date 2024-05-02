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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:22
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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol tedbiri altına alınan A.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık A.A. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık H.T'nin ifadelerine yer verildi.

        A.A. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "A.A. örgütsel sohbet toplantılarını organize ediyordu. Biz askeri okul sınavlarına hazırlanıyorduk. Benim gibi askeri okul sınavlarına hazırlanan örgüt içindeki öğrencilere A.A. ev abiliği yapıyordu. Bizimle kendisi ilgileniyordu." ifadesini kullandı.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan A.A'nın örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği aktarıldı.

        Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içerisinde "ev abiliği" yaptığı ve örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, örgütsel faaliyetlerinin deşifre edilmemesi için kod adı kullandığı, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, il dışındaki askeri öğrencilerin takibini yaptığı belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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