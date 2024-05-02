Adana'da 7 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı

Adana'da 7 suçtan aranan şüpheli, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adana, İstanbul, Antalya ve Bursa’da "hırsızlık", "yaralama", "dolandırıcılık" ve "mala zarar verme" gibi 7 suça karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Yılmaz K’nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, tespit edilen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste zanlı Yılmaz K'yi yakalayan ekipler, burada yaptıkları aramalarda biri otomatik 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 39 mermi ele geçirdi.