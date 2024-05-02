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        Adana'da 7 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı

        Adana'da 7 suçtan aranan şüpheli, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:16
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        Adana'da 7 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
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        Adana'da 7 suçtan aranan şüpheli, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adana, İstanbul, Antalya ve Bursa’da "hırsızlık", "yaralama", "dolandırıcılık" ve "mala zarar verme" gibi 7 suça karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Yılmaz K’nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

        Bunun üzerine ekipler, tespit edilen ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste zanlı Yılmaz K'yi yakalayan ekipler, burada yaptıkları aramalarda biri otomatik 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 39 mermi ele geçirdi.

        Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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