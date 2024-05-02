Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis verildi

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık K.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 19 Mayıs 2023'te Sinanpaşa Mahallesi'nde motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, benzer suçlardan kaydı olan K.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı K.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alın...
        Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alın...
        Evinin çatısında makineli tüfek, yastık altında tabanca ele geçirildi
        Evinin çatısında makineli tüfek, yastık altında tabanca ele geçirildi
        Adana'da 7 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
        Adana'da 7 suçtan aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis...
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis...
        4 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı
        4 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor
        Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor