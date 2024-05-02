Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis verildi
Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık K.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 19 Mayıs 2023'te Sinanpaşa Mahallesi'nde motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.
Savcı, benzer suçlardan kaydı olan K.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı K.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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