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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:11
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 14 beraberlikle 41 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 16 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Deplasmanda oynadığı 17 maçta 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, İstanbulspor'u sahasında yenerek dış sahadaki 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

        Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında oynanan maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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