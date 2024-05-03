Adana'da elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı artıyor

SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da elektrikli araç sayısının artmasıyla konut sitelerinden kafe ve alışveriş merkezlerine kadar farklı noktalara şarj üniteleri kuruluyor.

Kentte elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu yapan firmalar da gelen talepleri değerlendirerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli iznin alınmasının ardından uygun olan noktalara üniteleri yerleştiriyor.

Şarj ünitelerinin her geçen gün arttığı kentte elektrikli araç sahipleri, oturdukları sitelerin yanı sıra kafe veya alışveriş merkezlerinde araçlarını şart etme imkanı bulabiliyor.

Kentte elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu yapan bir firmanın satış sorumlusu Gizem Uluç Yıldırım, AA muhabirine, konutların bulunduğu sitelerde şarj ünitesi kurulumuyla ilgili talebin giderek arttığını söyledi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından sitelere kurulumu yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Şarj istasyonları kurulumu için gidip apartmanda veya site alanında bir keşif yapıyoruz, uygunsa ona göre cihazımızın direkt kurulumlarını gerçekleştiriyoruz." dedi. Yıldırım, firmalarının şu ana kadar kentte çok sayıda konutun bulunduğu 10 sitenin yanı sıra 70 noktada şarj ünitelerinin kurulumu tamamladığını, çok sayıda bekleyen talebin de olduğunu belirtti.

Şarj istasyonu kurulumu yapan başka bir firmanın satış yöneticisi Faruk Çevik de kentte konut siteleri başta olmak üzere ünite kurulumlarının sürdüğünü dile getirdi. Son olarak 53 dairenin bulunduğu bir siteye şarj ünitesi kurulumu yaptıklarını anlatan Çevik, şöyle konuştu: "Şarj ünitelerinin elektrik gücünü sitelerin altyapısından alıyoruz. Sitenin kendi altyapısını kullanırken hem Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan hem enerji dağıtım şirketlerinden gerekli izin ve belgeleri tamamlayarak yasal bir şekilde bu kurulumları yapıyoruz. Zaten kullanılacak trafoda yeterli güç varsa biz bu izinleri alabiliyoruz. Trafoya ve sitenin altyapısına hiçbir zarar gelmeyecek şekilde kurulumları yapıyoruz."

Ünitenin elektriğinin sitenin ortak alan saatine bağlı olduğunu belirten Çevik, "Ünitenin kullandığı elektriğin bedelini fatura döneminde site yönetimine ödüyoruz. Yapılan şarj işlemlerinden elde edilen gelirin de belli oranını site yönetimiyle paylaşarak, site yönetiminin ek gelir elde etmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı. Çevik, sitelerdeki kurulumun yeni araç alacak ya da değiştirecek kişilerin şarj ünitesine kolay ve daha ucuz ulaşılabileceğini görünce tercihini elektrikli araçtan yana kullanmasını teşvik ettiğini belirtti.

- Site sakinleri çok memnun Seyhan ilçesinde bir sitenin yöneticisi Su Akbulut da 322 dairenin bulunduğu sitelerine yaklaşık 3 ay önce 2 şarj ünitesinin kurulduğunu söyledi. Ünite sayesinde elektrikli aracı olan site sakinlerinin şarj için başka bir yere gitmek zorunda kalmadığını anlatan Akbulut, "Site sakinleri çok memnun. Bütün sitelerde olmalı diye düşünüyoruz. Bu, güzel bir adım oldu, geri dönüşler çok olumlu. Bundan yana çok memnunuz." dedi. Site sakinlerinden Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tayfun Özgür, yaklaşık bir aydır elektrikli araç kullandığını belirtti.

Sitelerindeki ünite sayesinde aracını kolaylıkla şarj etme imkanı bulduğunu anlatan Özgür, bu sistemlerin sitelerde çoğaltılması gerektiğini ifade etti. Elektrikli araçların yakıt maliyetlerinin düşük olduğunu belirten Özgür, "Şu an elektrikli araçların ülkemize giriş fiyatları da normal içten yanmalı motorlara yakınlaştığı için daha çok yaygınlaştığını düşünüyorum. Özellikle insanların daha kolay şarj edebilmesi için istasyona, otele ya da alışveriş merkezine gitmemesi gerekir. Eğer her site bu şarj istasyonlarını kurarsa daha sağlıklı ve insanların daha mutlu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.