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        Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, otomobilde 24 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:43
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        Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, otomobilde 24 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.D, O.A, B.A, H.G. ve adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz G.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Ceyhan gişeleri yakınında durdurulan B.A. idaresindeki, G.G'nin yolcu olarak bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bagaj kısmında 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

        Yapılan teknik ve fiziki takip ile baz inceleme kayıtlarına göre uyuşturucu ele geçirilen otomobile, sanıklar M.D, O.A. ve H.G'nin içinde bulunduğu aracın öncülük ettiği anlatılan iddianamede, organizasyon kurarak fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar M.D, O.A, B.A, H.G. ve G.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede ifadelerine yer verilen 4'ü tutuklu 5 sanık, haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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