Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sürüyor

Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun da belirleneceği 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Yüzme Havuzları Kompleksi'nde dün başlayan organizasyona 19 kulüpten 345 sporcu katılıyor.

Milli takım aday adayı kamp kadrosunun da belirleneceği şampiyonada sporcular, başarılı sonuç için mücadele ediyor.

Organizasyon, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine, buradaki performansların ardından 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı seçmeleri yapılacağını söyledi.