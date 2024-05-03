Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sürüyor

        Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun da belirleneceği 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun da belirleneceği 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Yüzme Havuzları Kompleksi'nde dün başlayan organizasyona 19 kulüpten 345 sporcu katılıyor.

        Milli takım aday adayı kamp kadrosunun da belirleneceği şampiyonada sporcular, başarılı sonuç için mücadele ediyor.

        Organizasyon, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine, buradaki performansların ardından 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı seçmeleri yapılacağını söyledi.

        Su altı hokeyinin, federasyonun en başarı branşlarından olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

        "Bu organizasyonu 6 şehirden 19 kulübün katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Organizasyon pazar günü son bulacak. 19 kulübün erkek ve kadın toplam 345 sporcusuyla organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 30'a yakın hakemimiz, 15'e yakın organizasyon ekibimizle mükemmel bir organizasyonu gerçekleştirme içerisindeyiz. Buradan seçilecek sporcularla milli takım kampımız gerçekleştirilecek. Geniş katılımlı bir kampımız olacak. Buradan seçilecek sporcularımız, milli takım aday adayı kampına dahil olacak. Akabinde de kampta yapılacak testler sonucunda nihai kadro belirlenecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi
        Adana'da uyuşturucu ticareti sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Adana'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Adana'da konuştu:
        Yüreğir'in yeni belediye başkanı: Bir personel zimmetine geçirdiği 1 milyon...
        Yüreğir'in yeni belediye başkanı: Bir personel zimmetine geçirdiği 1 milyon...
        Adana ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        Adana ve çevre illerde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        Patates üreticisi, market boykotuyla alım fiyatını yüzde 20 artırdı
        Patates üreticisi, market boykotuyla alım fiyatını yüzde 20 artırdı
        Adana'da elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı artıyor
        Adana'da elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı artıyor