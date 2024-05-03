Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar

ABD'de 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili ailenin avukatı, yeni iddialara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, ofisinde düzenlediği toplantıda, Yağmur Taktaş'ın 3 Nisan'da ABD'de hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve süreci hızlandırmaya dönük çabalarının devam ettiğini belirtti.

Yağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili hem ABD hem de Türkiye'de soruşturma yürütüldüğünü anlatan Öksüz, "Her ne kadar ABD'deki soruşturma devam edip bir otopsi işlemi gerçekleştirilse de pazartesi günü Yağmur ile alakalı burada bir 'fethi kabir' işlemi gerçekleştirilip akabinde ayrı bir otopsi süreci ve işlemleri başlayacak." dedi.

Öksüz, ABD'de otopsi sonucunun henüz çıkmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'deki adli makamlarca otopsi sonucuna ulaşılmasının 3-4 aylık bir süreç olduğu tarafımıza iletildi. Bununla beraber tabii ki darp veya kanında bir yabancı maddenin olup olmadığıyla alakalı somut bir tespit, varsa bu yabancı maddenin miktarı, cinsi, yoğunluğu, öldürmeye ilişkin elverişli olup olmadığı, bunun yanında aç bırakılıp bırakılmadığı veya başkaca bir şekilde eziyet edilip edilmediğiyle alakalı otopsiden sonuç çıkmasını bekliyoruz. Otopsiyle alakalı süreçlerin hızlı olarak ilerletilmesi lazım. Yağmur, 23 Nisan'da vefat etti. Ölümünden bu yana 33 gün geçti. Bu sebeple Türkiye'de yapılan otopsi ile alakalı sonuçların ne kadar sağlıklı olacağını biz bilemiyoruz fakat en azından aç bırakılıp bırakılmadığı veya kanında yabancı madde olup olmadığıyla alakalı somut şeylerin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz."

Yağmur Taktaş'ın ailesinin, kızlarının ölümüyle ilgili şikayetçi olduğu erkek arkadaşı, ABD vatandaşı A.C.F. aleyhine yeni bilgi, belge ve yazışmalar ilettiğini aktaran Öksüz, "Soruşturmanın selameti açısından şu anda bu bilgi ve belgeleri paylaşmamız uygun olmaz. Fakat Yağmur'un vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var. Bunu soruşturmaya bugün itibarıyla aksettireceğiz." dedi. - Azmettirme iddiası Yağmur Taktaş'ın ölümüne ilişkin azmettirme ihtimalleriyle ilgili konuşan Öksüz, "Azmettirme ihtimallerinin olduğunu düşündüğümüzden, şüpheli şahsın ailesinden de tarafımız şikayetçi olmuş bulunmakta. Soruşturmaya onlar da en kısa sürede dahil edilecektir." ifadelerini kullandı.

A.C.F. hakkında daha önce de Yağmur Taktaş'a karşı şiddet, tehdit ve hakaret iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğünü belirten Öksüz, şunları kaydetti: "Yağmur'un daha önceden bir organını kaybetmesine neden olacak kadar ciddi bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiş. Yağmur bu şiddet eylemi neticesinde dalağını kaybetmiş ve boynundan aşağıya kadar uzun bir kesikle bir operasyon gerçekleştirilmiş. Bununla beraber sosyal medyadaki fotoğraflardan, dosyaya sunulan bilgilerden ve belgelerden göreceğiniz üzere Yağmur'un kaşlarının tıraşlanması, saçlarının ön kısımlarının tıraşlanması gibi durumlar da söz konusu. Burada bir eziyet, bir işkence durumu söz konusu. Açık konuşmak gerekirse bu konuda bizim bir şüphemiz yok. Bununla beraber elimizdeki bilgi ve belgelerden zaten Yağmur'un ABD'deyken vefat etmeden önce parasına, pasaportuna el konulmuş olduğu ve şüpheli şahıs tarafından Türkiye'ye dönmemesi için zorla tutulmuş olduğu anlaşılıyor. Yağmur'un mesajlaşmalarında, belgelerinde bunu da anlayabiliyoruz. Zaten bu zorla tutulma akabinde, 'hürriyeti tahdit' neticesinde Yağmur Hanım maalesef şu anda aramızda değil, maalesef kaybettik. Bununla alakalı zaten bilgi ve belgeleri de savcılığımıza sunduk."