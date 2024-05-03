Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

        Adana'da polis ekipleri tarafından organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da polis ekipleri tarafından organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce İsrail'den uçakla Adana'ya gelen 7 kişinin pasaportunu incelemeye aldı.

        Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldiklerini ileri süren 7 kişiden 2'sinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Bu iki kişinin Suriye uyruklu A.S. (20) ve Z.M.Z. (21) olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye vatandaşı A.S. ve Z.M.Z'nin, böbreklerinin para karşılığında İsrail uyruklu S.A.S. (68) ve 28 yaşındaki İsrailli kadın E.A.M'ye Adana'da yapılacak ameliyatla nakledilmesi için anlaştığı saptandı.

        Polis ekipleri, teknik ve fiziki tabibin ardından düzenledikleri operasyonla Suriyeli A.S. ve Z.M.Z. ile İsrailli S.A.S, M.A.S. (32), E.A.M. A.A.M. (22) ve M.A.M'nin (37) yanı sıra E.D. (51), F.Ö. (49), M.A.U. (58), A.K'yi (31) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi.

        Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.M. ile E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölümüne ilişkin yeni iddialar
        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve...
        AK Parti'li Yılmaz: Önümüzdeki seçimlere var gücümüzle hazırlık yapmak ve...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı
        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı
        Çukurova Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto e...
        Çukurova Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto e...
        ABD'de ölen fenomenin aile avukatı: Vefat ettiği vakitte şüphelinin yanında...
        ABD'de ölen fenomenin aile avukatı: Vefat ettiği vakitte şüphelinin yanında...