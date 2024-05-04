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        Adana'da "Çocuğumu Anlıyorum Festivali" başladı

        Adana'da, "Çocuğumu Anlıyorum Festivali"nin açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:16
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        Adana'da "Çocuğumu Anlıyorum Festivali" başladı
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        Adana'da, "Çocuğumu Anlıyorum Festivali"nin açılışı törenle yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi, Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (DASEV) ve bir psikolojik danışmanlık merkezi tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Festivalde, çocuklar gönüllü öğretmenler ve psikologlar eşliğinde bilim ve oyun atölyeleri hakkında bilgilendirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu belirtti.

        Festivalin çok güzel geçtiğini anlatan Karalar, "Çocukların gözünden dünyayı tanımak, çocukların gözünden bakmak, çocukları anlayabilmek başka bir yön. Bu, önemli bir şey. Şimdiki çocuklar gerçekten kendi fikirleriyle yetişiyorlar. Kendi fikirlerinin olduğunu da kabul etmemiz lazım." diye konuştu.

        Söyleşilerin de düzenlendiği festival yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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