Adana'da "Çocuğumu Anlıyorum Festivali" başladı

Adana'da, "Çocuğumu Anlıyorum Festivali"nin açılışı törenle yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (DASEV) ve bir psikolojik danışmanlık merkezi tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festivalde, çocuklar gönüllü öğretmenler ve psikologlar eşliğinde bilim ve oyun atölyeleri hakkında bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu belirtti.