GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine silahlı saldırı sırasında araçla yoldan geçen kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.

Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada araçla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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