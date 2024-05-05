Adana'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana-Pozantı Otoyolu'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırda hasar oluştu.
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