Adana'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Adana-Pozantı Otoyolu'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.

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