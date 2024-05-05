Adana'da devrilen off-road aracındaki çocuk yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde off-road aracının devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde off-road aracının devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Kılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen off-road etkinliğinde bir araç devrildi.
Araçta bulunan bir çocuk yaralandı.
AFAD ekipleri yaralı çocuğa traktörle ulaşıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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