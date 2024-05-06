Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
19 Mayıs Mahallesi'nde S.B'ye, sokakta bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.
S.B'nin yaralandığı saldırının ardından zanlı, olay yerinden kaçtı.
Yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.