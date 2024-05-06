Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 08:53 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        19 Mayıs Mahallesi'nde S.B'ye, sokakta bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

        S.B'nin yaralandığı saldırının ardından zanlı, olay yerinden kaçtı.

        Yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        18 il için sarı kod! 4 bölgede sağanak
        18 il için sarı kod! 4 bölgede sağanak
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
        Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        180 günlük felaket durumu: Selde can kaybı artıyor!
        180 günlük felaket durumu: Selde can kaybı artıyor!
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Ambulansa kürekle saldırı; hamile sağlık çalışanı cam parçaları ile yaralan...
        Ambulansa kürekle saldırı; hamile sağlık çalışanı cam parçaları ile yaralan...
        Adana'da devrilen off-road aracındaki çocuk yaralandı
        Adana'da devrilen off-road aracındaki çocuk yaralandı
        Adana'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Otobüsün altında kalan kadın, hayatını kaybetti
        Otobüsün altında kalan kadın, hayatını kaybetti
        Adana'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Adana'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Adana'da özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi
        Adana'da özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi