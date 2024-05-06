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        Adana'da 112 Acil Sağlık ekibine saldırı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, hasta yakınının saldırdığı ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:36
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        Adana'da 112 Acil Sağlık ekibine saldırı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, hasta yakınının saldırdığı ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibine, olay yerine geç ulaştığını ileri süren hasta yakını kürekle saldırdı.

        Şüphelinin ambulansa kürekle vurması üzerine cam kırıklarından araçtaki iki sağlık görevlisi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Cam kırıklarından yaralanan biri hamile 2 sağlık çalışanı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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