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        ABD'de ölen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı otopsi için açıldı

        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Adana'daki mezarı otopsi için açılarak, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:32
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        ABD'de ölen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı otopsi için açıldı
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        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Adana'daki mezarı otopsi için açılarak, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrinin açılması sırasında savcı, polis, ailenin avukatı ve bir aile üyesi hazır bulundu.

        Belediye görevlilerince açılan mezardan çıkarılan Taktaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, burada gazetecilere, soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirildiğini, otopsi işlemlerine bugün başlanılacağını söyledi.

        Otopsi raporunun çıkmasını bekleyeceklerini ifade eden Öksüz, süreci yakından izlediklerini kaydetti.

        - Olayın geçmişi

        ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da Adana'da toprağa verilmişti. Ailenin ve avukatlarının talebi üzerine, Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapılacağı bildirilmişti.

        Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Yağmur'un vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın (ABD'li erkek arkadaşı A.F.C'nin) yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var. Bunu soruşturmaya bugün itibarıyla aksettireceğiz. Azmettirme ihtimallerinin olduğunu düşündüğümüzden, şüpheli şahsın ailesinden de tarafımız şikayetçi olmuş bulunmakta." ifadelerini kullanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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