Adana'da polise saldırması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı adli kontrolle salıverildi

Şüphelinin polise saldırması ve direnmesi, ekiplerin de biber gazı kullanarak E.T'yi etkisiz hale getirmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

​​​​​​​Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi'ndeki otelde bir kadın, iddiaya göre aynı odada kaldığı E.T. tarafından darbedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenirken polise saldıran ve direnen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.