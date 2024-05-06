Aladağ'da yüksek kesimlere kar yağdı

Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, mayısta düşen karın su kaynakları açısından önemli olduğunu belirterek, "Kar yağışı yağmur beklentisi olan çiftçimizin yüzünü güldürdü." ifadesini kullandı.

Aladağlar'ın etekleri ve 2 bin rakımdaki Acıman Yaylası'na kar yağdı.

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