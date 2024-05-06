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        Aladağ'da yüksek kesimlere kar yağdı

        Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:45
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        Aladağ'da yüksek kesimlere kar yağdı
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        Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Aladağlar'ın etekleri ve 2 bin rakımdaki Acıman Yaylası'na kar yağdı.

        Yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, mayısta düşen karın su kaynakları açısından önemli olduğunu belirterek, "Kar yağışı yağmur beklentisi olan çiftçimizin yüzünü güldürdü." ifadesini kullandı.

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