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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ sanığına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:21
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ sanığına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

        Savcı ayrıca, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığını, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığını, örgütsel evliliklerde nikah kıydığını, Suriye ve Irak'ta örgüt adına silahlı faaliyet yürüten kişilerle irtibatının bulunduğunu ve infak adı altında örgüte maddi gelir temin ettiğini vurgulayarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Savunması alınan sanık, DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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