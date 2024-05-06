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        Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:15
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        Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis önünde toplandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, "Say Stop", "Filistin Elbet Özgür Olacak" ve "Filistin'de Katliam Var" yazılı dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Onur Çoban, İsrail'in milyonlarca Filistinliyi yıllardır göç, kıtlık ve ölümle sınadığını söyledi.

        Gazze'de bir soykırım olduğunu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

        "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir."

        Çoban, İsrail'in egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

        Onur Çoban, ABD'deki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara da destek verdiklerini ifade etti.

        Basın açıklamasının İngilizce de okunduğu protestonun ardından katılımcılar, İsrail aleyhinde sloganlar eşliğinde yerleşkede yürüdü.

        Etkinliğe, üniversitelilerin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Önder Yücel de katıldı.

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