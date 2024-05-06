Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da trafik kazası tatbikatı yapıldı

        Adana'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik kazası tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da trafik kazası tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik kazası tatbikatı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir pikap aşırı hız nedeniyle kaza yaptı.

        İhbar üzerine sevk edilen ekipler, yaralanan 2 kişiye müdahale etti.

        Tatbikatı izleyen vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, gazetecilere, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen tatbikatla kurallara uyulmasının önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Vatandaşlardan Can Kara da tatbikatın gerçekçi yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi
        MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını prote...
        Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını prote...
        Sağlık çalışanlarına kürekli saldırı şüphelisi, babasının cenazesine katıld...
        Sağlık çalışanlarına kürekli saldırı şüphelisi, babasının cenazesine katıld...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Aladağ'da yüksek kesimlere kar yağdı
        Aladağ'da yüksek kesimlere kar yağdı
        Otobüsün altında kalan kadının öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı; 'Görm...
        Otobüsün altında kalan kadının öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı; 'Görm...
        Adana'da otobüsün çarpması sonucu yayanın öldüğü kaza araç kamerasında
        Adana'da otobüsün çarpması sonucu yayanın öldüğü kaza araç kamerasında