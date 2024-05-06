Adana'da trafik kazası tatbikatı yapıldı

Vatandaşlardan Can Kara da tatbikatın gerçekçi yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, gazetecilere, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen tatbikatla kurallara uyulmasının önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir pikap aşırı hız nedeniyle kaza yaptı.

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