Adana'da çocuklar "23 Nisan Ekspresi"ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "23 Nisan Ekspresi" Adana'da çocukları ağırladı.

Tren Garı önünde kurulan alanda eğlenen çocuklar, biletle bindikleri sembolik trende hazırlanan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

İlk vagonda Nasreddin Hoca ile geçmişten bugüne kadar yaşanan gelişmeleri hikayelerle dinleyen çocuklar, ikinci vagonda VR gözlüklerle Cumhuriyet'in ilanından bu yana ülkenin bilim, sanat ve teknoloji alanında yaşadığı gelişime yönelik hazırlanan klibi seyretti.

Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı açıklamada, güzel bir ortamda çocuklarla bir araya geldiğini söyledi.