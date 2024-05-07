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        Adana'da çocuklar "23 Nisan Ekspresi"ni ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "23 Nisan Ekspresi" Adana'da çocukları ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:27
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        Adana'da çocuklar "23 Nisan Ekspresi"ni ziyaret etti
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        Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "23 Nisan Ekspresi" Adana'da çocukları ağırladı.

        Tren Garı önünde kurulan alanda eğlenen çocuklar, biletle bindikleri sembolik trende hazırlanan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

        İlk vagonda Nasreddin Hoca ile geçmişten bugüne kadar yaşanan gelişmeleri hikayelerle dinleyen çocuklar, ikinci vagonda VR gözlüklerle Cumhuriyet'in ilanından bu yana ülkenin bilim, sanat ve teknoloji alanında yaşadığı gelişime yönelik hazırlanan klibi seyretti.

        Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı açıklamada, güzel bir ortamda çocuklarla bir araya geldiğini söyledi.

        Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Köşger, "Çocuklarımızın bu meydanda ülkemizin nereden nereye geldiğini, görsel, işitsel ve dokunarak öğrendikleri bir uygulamaya tanıklık ediyoruz. Çocuklarımızın keyfi yerinde. Ben de içlerine girerek onların mutluluklarına ortak oldum. Bu tür uygulama örneklerini her alanda çoğaltmamız lazım." diye konuştu.

        Üçüncü sınıf öğrencisi Ömer Akköseler de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

        Etkinlikler bugün 16.00'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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