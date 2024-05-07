Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları öne sürülen 2 sanığa dava

        Adana'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları öne sürülen 2 sanığa dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 25 Kasım 2023'te tutuklanan Y.L. ve Y.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplamda 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede sanıkların Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan ortak arkadaşları A.A'ya 24 Kasım 2023'te kapalı görüş için gittikleri sırada poşet içinde kıyafet getirip cezaevi görevlilerine teslim ettikleri belirtildi.

        Cezaevi görevlilerinin poşeti inceledikleri ve kot pantolonun kemer kısmına dikilmiş bez içinde 11,6 gram sentetik uyuşturucu buldukları anlatılan iddianamede, sanıklar Y.L. ve Y.K'nin "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede ifadelerine yer verilen tutuklu 2 sanık, haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Adana'da çocuklar "23 Nisan Ekspresi"ni ziyaret etti
        Adana'da çocuklar "23 Nisan Ekspresi"ni ziyaret etti
        Genç milli sualtı hokeyciler, dünya şampiyonluğu serisini sürdürmek istiyor
        Genç milli sualtı hokeyciler, dünya şampiyonluğu serisini sürdürmek istiyor
        Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun marka değeri timlerle korunuyor
        Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun marka değeri timlerle korunuyor
        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı
        Adana'da FETÖ üyesi olduğu öne sürülen eski zabıt katibine 15 yıla kadar ha...
        Adana'da FETÖ üyesi olduğu öne sürülen eski zabıt katibine 15 yıla kadar ha...