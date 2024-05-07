CHP İl Başkanı Tanburoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi
CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Tanburoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, Adana halkının desteğiyle büyükşehir ve 9 ilçe belediyesini kazandıklarını belirtti.
Yerel seçimlerin geride kaldığını ifade eden Tanburoğlu, artık genel seçimlere hazırlanacaklarını dile getirdi.
Tanburoğlu, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
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