Adana'da aranan 57 şüpheli yakalandı
Adana'da yapılan denetimlerde aranan 57 şüpheli yakalandı.
Adana'da yapılan denetimlerde aranan 57 şüpheli yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Nisan-6 Mayıs'ta ilçe genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.
Uygulamalarda, 14 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.