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        Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 00:54 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:54
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        Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        M.A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde A.D. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. evden av tüfeğini alarak A.D'ye ateş etti.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan M.A. daha sonra cinayette kullandığı değerlendirilen av tüfeği ile polise teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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