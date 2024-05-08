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        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:03
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        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 Ağustos 2023'te tutuklanan N.D. ve M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olay günü sanık M.T'nin yolcu konumunda bulunduğu N.D. idaresindeki otomobilin Yeşilevler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulduğu, otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve aracın vites kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

        Sanıkların uyuşturucu poşetinde parmak izlerinin tespit edildiği, aracın bagajında yapılan aramada ise hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, M.T. ve N.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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