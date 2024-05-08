Çukurova'da çiçekler Anneler Günü için hazırlanıyor

EREN BOZKURT/SERKAN AVCI - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da, Anneler Günü'ne sayılı günler kala sektörde hareketlilik yaşanıyor.

Adana ve Mersin'deki çiçek ve bitki yetiştiricileri, Anneler Günü için ürettikleri çiçekleri piyasaya sürüyor.

Bazıları 12 ay, bazıları ise 3 ayda yetiştirilen rengarenk çiçek ve bitkiler, özel günlerinde annelere ulaştırılmak için mezatlarda görücüye çıkarılıyor.

Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Toroslar ilçesindeki şubesinde, çiçek satışları, açık artırma usulüyle yapılıyor.

Anneler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşadıklarını anlatan Özdemir, "Üreticilerimiz ve esnafımızda tatlı bir heyecan mevcut. Anneler Günü'nün hazırlıkları başladı. Çiçeklerimiz baharın da etkisiyle artış sağladı. Arz talep dengesindeki değişimi görmeye başladık. Çiçek mezatlarımıza haftada üç gün yaklaşık 100-150 kasa ürün gelirken şu an 320 kasalara kadar ulaştı. Önümüzdeki iki mezat içerisinde bu sayı 500-600 kasaya kadar çıkacak." diye konuştu.

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, AA muhabirine, Mersin'in, kesme gül ve salon bitkilerinde öne çıkan bir kent olduğunu belirtti.

"İşletmelerimizde bir düğün varmışçasına heyecan yaşanıyor. Dükkanlar temizleniyor, tezgahlara yeni ve taze çiçekler konuluyor. Anneler Günü'nde Türkiye'de üretilen ve yurt dışından gelen tüm ürünleri, çiçekseverler Mersin'de bulabilecekler. En uygun ve güzel çiçekler esnaf arkadaşlarımız da olacak. Annelerine, eşlerine çiçek gönderecek vatandaşlarımızı, çiçekçi esnafından alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

- Orkideler de Anneler Günü için hazır

Gardenkoala Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ergören, AA muhabirine, 1987 yılında kurulan firmalarının 300 dönüm alanda çiçek ve bitki yetiştirdiğini söyledi.

Yıllık 12-15 milyon üretim adetlerinin olduğunu kaydeden Ergören, bunun yüzde 5'ini ihracata gönderdiklerini ifade etti.

Hedef pazarlarının ağırlıklı olarak iç piyasa olduğunu anlatan Ergören, ürünleri fide olarak hem kendilerinin ürettiğini hem de yurt dışından ithal ettiklerinin dile getirdi.

Ergören, özel günlerde satılacak çiçeklerin üretim süreçlerinin çok önceden başladığını vurgulayarak, "Bitkilerin üretim süreçleri farklı oluyor. Bazı bitkilerde üretim süresi 3 ay, bazı bitkilerde 6 ay. Mesela orkide bitkisinde yaklaşık 12 aylık bir üretim süreci var. Bu yıl Anneler Günü'nün orkide fideleri aslında bir sene öncesinden bize ulaşıyor. Çok meşakkatli, zor bir süreci var. Hazırlık ve dağıtım süreçleri çok öncesinden planlanıyor. Son olarak annelerimize ulaşıyor." diye konuştu.