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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:33
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 1 Eylül 2023'te tutuklanan H.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık A.B, "H.Ö. terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer alıyordu. Kendisi benimle birlikte örgütsel ders ve toplantılara katılıyordu." beyanında bulundu.

        Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

        H.Ö'nün örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, haklarında birçok kez DEAŞ'a üye olma suçundan işlem yapılan şüphelilerle irtibatlı olduğu, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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