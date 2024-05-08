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        Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski üsteğmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:26
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        Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski üsteğmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.A. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgütün 4 ayrı mahrem imamının ByLock yazışmasında sanığın adının ve telefon numarasının geçtiğini, lise yıllarında örgüte ait evlerde ders çalıştığı ve sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, S.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık S.A. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mütalaadaki hususları reddettiğini belirten S.A, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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