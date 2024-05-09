Adana'da kızını rahatsız ettiği iddiasıyla bir genci öldüren baba tutuklandı

Görüştüğü Demirci'nin kendisine de küfrettiğini ileri süren Mehmet A, olay günü de evlerinin önünde aynı konuda tartışma yaşanması üzerine cinayetin gerçekleştiğini iddia etti.

Sarıçam Mahallesi'nde kızı İ.A'ya (19) rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Arda Demirci'yi (19) dün evinin önüne gelmesiyle aralarında çıkan tartışma sırasında tüfekle öldüren, daha sonra suç aleti av tüfeğiyle polise teslim olan Mehmet A'nın (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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