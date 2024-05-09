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        Adana'da kızını rahatsız ettiği iddiasıyla bir genci öldüren baba tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:07
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        Adana'da kızını rahatsız ettiği iddiasıyla bir genci öldüren baba tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren baba tutuklandı.

        Sarıçam Mahallesi'nde kızı İ.A'ya (19) rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Arda Demirci'yi (19) dün evinin önüne gelmesiyle aralarında çıkan tartışma sırasında tüfekle öldüren, daha sonra suç aleti av tüfeğiyle polise teslim olan Mehmet A'nın (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı Mehmet A. ifadesinde, kızına rahatsızlık veren Demirci ile eşi M.A'nın görüştüğünü, İ.A'yı rahat bırakmasını isteyen eşine maktulün küfrettiğini öne sürdü.

        Görüştüğü Demirci'nin kendisine de küfrettiğini ileri süren Mehmet A, olay günü de evlerinin önünde aynı konuda tartışma yaşanması üzerine cinayetin gerçekleştiğini iddia etti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adana Adli Tıp Birimine götürülen şüpheli Mehmet A, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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