Adana'da 62 suçtan aranan zanlı tutuklandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli olaylardan emniyette 10 suç kaydı bulunan ve 60'ı dolandırıcılık olmak üzere 62 suçtan aranan Kaan Can K'nin Mirzaçelebi Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini belirledi.

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