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        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis

        Adana'da, FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:17 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:17
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        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis
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        Adana'da, FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık H.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, lise öğrenciliği döneminde örgüte ait dershaneye gittiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve kod isim kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

        Savcı ayrıca, sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği ve örgütsel sohbet düzenlediğini, ByLock yazışmasında adının geçtiğini ve ByLock kullanıcısı olduğunu, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını ve "ev ablası" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü kaydederek H.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık H.G, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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