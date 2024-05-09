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        Adana'da Eğitim Gücü Sen üyeleri, İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

        Adana'da, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) üyeleri, İstanbul'da özel bir lisenin müdürünün yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla öldürülmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:01
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        Adana'da Eğitim Gücü Sen üyeleri, İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesini protesto etti
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        Adana'da, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) üyeleri, İstanbul'da özel bir lisenin müdürünün yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla öldürülmesini protesto etti.

        Valilik önünde toplanan sendika üyeleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle silahlı saldırıyı kınadı.

        Eğitim Gücü Sen Adana İl Başkan Yardımcısı Yusuf Koçak, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarına dikkati çekmek ve bu soruna çözüm bulunması için seslerini duyurmak adına bir araya geldiklerini söyledi.

        İstanbul'da öğrencisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren okul müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet dileyen Koçak, şöyle konuştu:

        "Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar, sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor."

        Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerektiğini ifade eden Koçak, bugün ve yarın iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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