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        MHP Adana İl Başkanlığı divan ve yönetim kurulu toplantısı yaptı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında divan ve yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:04
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        MHP Adana İl Başkanlığı divan ve yönetim kurulu toplantısı yaptı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında divan ve yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kanlı, parti binasındaki toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi.

        Sandıktan çıkan iradeye saygı duyduklarını belirten Kanlı, "Şimdi biz önümüze bakıyoruz. Her şey gelip geçer; Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak daha çok çalışacağız ve başaracağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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