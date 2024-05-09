MHP Adana İl Başkanlığı divan ve yönetim kurulu toplantısı yaptı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında divan ve yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında divan ve yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.
Kanlı, parti binasındaki toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi.
Sandıktan çıkan iradeye saygı duyduklarını belirten Kanlı, "Şimdi biz önümüze bakıyoruz. Her şey gelip geçer; Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak daha çok çalışacağız ve başaracağız." diye konuştu.
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