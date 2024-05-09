Çukurova Üniversitesi tescillenen patenti ticarileştirildi

Anlaşmayla Çukurova Üniversitesinde ilk kez tescil alan bir patent ticarileştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ (BinBin), Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kuvvetli'nin buluşçusu olduğu "Monte edilebilir skuter güvenlik ekipmanı" konulu patenti devraldı.

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