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        Çukurova Üniversitesi tescillenen patenti ticarileştirildi

        Çukurova Üniversitesi, güvenli skuter kullanımı konusunda tescil alan patenti bir şirkete devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:29
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        Çukurova Üniversitesi tescillenen patenti ticarileştirildi
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        Çukurova Üniversitesi, güvenli skuter kullanımı konusunda tescil alan patenti bir şirkete devretti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ (BinBin), Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kuvvetli'nin buluşçusu olduğu "Monte edilebilir skuter güvenlik ekipmanı" konulu patenti devraldı.

        Skuter kaynaklı kazalardaki kayıpların azaltılmasının amaçlandığı patentin devir sözleşmesi, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve BinBin AŞ yöneticilerinden Mümtaz Birpınar arasında imzalandı.

        Anlaşmayla Çukurova Üniversitesinde ilk kez tescil alan bir patent ticarileştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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