Adana'da kanalda çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pekmezli Mahallesi'nde bir inek sulama kanalında çamura saplandı.
İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ineği vinçle kanaldan çıkartıp sahibine teslim etti.
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