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        Adana'da kanalda çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:05
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        Adana'da kanalda çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Pekmezli Mahallesi'nde bir inek sulama kanalında çamura saplandı.

        İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ineği vinçle kanaldan çıkartıp sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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