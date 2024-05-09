Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Osman K. (53) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Akdam Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü Osman K. ile yanındaki Elif K. (53) ve Zahide A'yı (57) sıkıştıkları araçtan çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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