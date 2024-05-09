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        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:15
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        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Osman K. (53) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Akdam Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü Osman K. ile yanındaki Elif K. (53) ve Zahide A'yı (57) sıkıştıkları araçtan çıkardı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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