Beta Enerji'den ihracatını yüzde 40'lara yakın artırma hedefi

Adana'da faaliyette bulunan Beta Enerji, bu yıl ihracatını yüzde 40'lara yakın artırmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır elektrik-elektromekanik sektöründe yer alan Beta Enerji, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekaresi kapalı 65 bin metrekare alanda yağlı ve kuru olmak üzere güç, dağıtım ve özel sargılı farklı tip güç ve gerilimlerde transformatör üretiyor.

Adana'daki fabrikanın yanı sıra Afrika'da Etiyopya’da transformatör üretim tesisi ve Uganda Kampala'da test laboratuvarı bulunan Beta Enerji'nin Avrupa merkezli lokasyonlarda ise Almanya ve Ukrayna’da yapılanmaları mevcut. Bugün, 6 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihracat yapan Beta Enerji, yeni yatırımlarıyla büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, yönetim kurulu üyeleri Hakkı Mert Dağsuyu ve Yusuf Cenk Dağsuyu ile Beta Enerji Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ünal, bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Ünal, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki AR-GE yatırımlarına önem veren şirketlerden biri olarak kendi öz kaynaklarıyla finanse ettikleri dikey girişimlerle, üretimin ve katma değerin yanında durduklarını, sürdürülebilirlik adına yaptıkları yatırımlarla da yaşanabilir bir geleceğe katkı sağladıklarını ifade etti.

Beta Enerji’nin sektör adına pek çok ilklere imza attığını belirten Ünal, "Beta Enerji olarak, uçtan uca enerji üretimini gerçekleştirmek amacıyla yüksek gerilim anahtarlama ürünlerine yaptığımız yatırımlarla birlikte transformatörden elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz. Üretim bandımıza eklediğimiz her ürün çıktısı ile de bu hedeflerimizi büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Ünal, şunları bildirdi: "2024 yılı için ihracatta başta Avrupa kıtası olmak üzere döviz bazlı olarak yüzde 40'lara yakın bir büyüme hedefimiz var. Beta Enerji olarak gelecek planlamalarımız arasında farklı iş modelleri de bulunuyor. Ayrıca, enerji sektörüne olan talep artışı ile birlikte artan ürün çeşitliliğimiz ve yeni yatırımımızın tamamlanması ile 2026 yılının sonuna doğru mevcut çalışan sayımızı yaklaşık 3 katına çıkaracağımızı öngörüyoruz. Bu öngörü doğrultusunda ilk adımlarımızı atarak 2023 yılının sonunda yaklaşık 400 olan çalışan sayımızı, 2024 yılının ilk çeyreğinde 500 çalışana taşıdık."

- Her yıl yüzde 50'nin üzerinde büyüme hedefi Ünal, Türkiye’deki transformatör pazar büyüklüğünün 2024 yılı itibarıyla 2 milyar doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Özellikle enerji talebindeki sürekli artış, yenilenebilir enerji projeleri, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu ve altyapı yatırımlarının Türkiye'nin enerji sektöründeki önemini artırdığını ifade eden Ünal, firmalarının Türkiye'nin bu stratejik konumundan beslenerek yerel ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konum elde etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Ünal, 2023 yılını döviz bazında yaklaşık yüzde 60 büyüyerek 90 milyon dolar ciro ile tamamlayan Beta Enerji olarak, yeni yatırımlarıyla beraber her yıl yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme hedefi ile 2026 yılını 310 milyon dolar ciro ile tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. - "Enerji ve teknoloji kampüsü" Ürün yelpazelerinin ve çalışan sayısındaki artış nedeniyle mevcut üretim tesislerinin talepleri karşılayamadığını belirten Ünal, "Bu yüzden tek çatı altında, Avrupa'nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsü için çalışmalara başladık. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 130 milyon dolar olan ve 120 bin metrekare büyüklüğe sahip yeni kampüsümüzün 20 bin metrekaresini çalışan mutluluğuna odaklanan sosyal alanlara ayırıyoruz. Yapımına başladığımız ve yakın zamanda geçiş sürecini tamamlamayı hedeflediğimiz Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü, üretim tesisi yanında ülkemizdeki bilimin, teknolojinin, eğitimin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez merkezlerinden biri olacak." değerlendirmesini yaptı.

- Elektrikli şarj istasyonu yatırımı Ünal, enerji kullanımının sürdürülebilir dönüşümü birçok farklı sektörde olduğu gibi ulaşımda da kendini gösterdiğini dile getirdi. Bu kapsamda Voltgo yatırımları olduğunu ifade eden Ünal, "Elektrikli araçların günlük yaşamımıza hızlıca dahil olması yine aynı hızda elektrikli şarj istasyonu ihtiyacını da beraberinde getirdi. Voltgo yatırımımız da tam olarak bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşti. Voltgo, yazılım ve donanım süreçlerinin tamamını kendi mühendislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz, EPDK lisansına sahip elektrikli şarj istasyonu markamız olarak hayatımıza girdi. Bireysel ve kurumsal kullanımlar için DC, AC ve WallBox tipi şarj üniteleri üreten Voltgo, şarj istasyonu işletme lisansına ve haklarına da sahip." diye konuştu.